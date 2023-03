intervento dei vigili del fuoco

E’ stata chiusa al traffico sul lungomare Vittorini, in Ortigia, il centro storico di Siracusa, per il cedimento della strada. O meglio, nel corso dell’ispezione dei vigili del fuoco, intervenuti nella serata di ieri, si è scoperto un pericoloso ingrottamento, per cui il rischio di un crollo più importante ha suggerito di impedire l’accesso delle auto e l’attraversamento pedonale.

Sul posto, c’erano anche i tecnici comunali della Protezione Civile e della Mobilità. Le auto sono costrette a deviare su via Vittorio Veneto, con inversione del senso di marcia. Tra le ipotesi del problema, l’erosione del mare, visto che la strada si trova a due passi.