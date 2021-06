il segretario della fsi-usae sull'hub a floridia

Temperature elevate nella sala d’attesa del centro per le vaccinazioni a Floridia

La denuncia della Fsi-Usae che chiede l’istallazione dei condizionatori

Il rischio di malori è elevato

E’ stato lanciato un appello all’Asp

Temperature infernali nei locali della Guardia medica di Floridia, trasformati in sala d’attesa per il centro di vaccinazione. Lo denuncia il segretario provinciale della Fsi-Usae, Renzo Spada, che, rivolgendosi alla direzione generale dell’Asp chiede l’istallazione di condizionatori d’aria, al fine di scongiurare il pericolo di malori, specie delle persone più anziane.

La denuncia

“Siamo venuti a conoscenza – dice il segretario della Fsi-Usae, Renzo Spada – attraverso diverse segnalazioni, dei disagi presenti nei locali comunali ove è già presente la sala d’attesa della Guardia Medica ed oggi allestiti per accogliere il Centro vaccinale di Floridia ove è completamente mancante un sistema di climatizzazione”.

“Rischio malori”

Le previsioni meteo segnalano temperature caldissime nelle prossime ore e questo preoccupa e non poco il sindacato. “Vista la stagione calda che ci apprestiamo ad attraversare con l’innalzamento delle temperature, vista la

numerosa affluenza – spiega il segretario provinciale della Fsi-Usae, Renzo Spada – al centro vaccinale di personale sanitario e utenti, é necessario che venga installato un sistema di climatizzazione per scongiurare eventuali malori legati alle alte temperature ai cittadini che usufruiscono del servizio all’interno dei locali per espletare la procedura vaccinale (tempo di attesa e tempo di osservazione post vaccinazione) e a quanti usufruiscono del servizio di continuità assistenziale che ne condivide parte dei locali”.

Appello all’Asp

Il segretario provinciale della Fsi-Usae lancia un appello all’azienda sanitaria. “Trattandosi dunque di un servizio fornito presso i locali comunali ma erogato dall’Asp, chiediamo pertanto che, qualora non fosse possibile al Comune garantire l’installazione di adeguati climatizzatori, intervenga la stessa Asp nell’espletamento di tale compito sempre per il bene di tutti i cittadini e personale sanitario” conclude Spada.