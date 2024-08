la denuncia della cgil

Futuro più che nebuloso per i 18 lavoratori di Zara che dopo 18 anni di presenza a Siracusa, in corso Matteotti, nel cuore di Ortigia, chiuderà i battenti. Ne dà conferma la Filcams Cgil di Siracusa, con il suo segretario Alessandro Vasquez, per il quale la notizia è stata confermata “oggi in negozio dai responsabili delle risorse umane la chiusura avverrà a giugno del 2025”.

Lo stato di agitazione

La settimana scorsa, come affermato dal sindacato che rappresenta buona parte dei dipendenti del negozio appartenente alla casa di moda internazionale, era stato proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale “in forza proprio per l’assenza di certezze in occasione del rinnovo dell’affitto dei locali” ma a preoccupare di più erano i sussurri attorno ai piani dei manager. “Le lavoratrici e i lavoratori hanno sentito una voce che montava sempre di più all’interno dell’azienda, senza però poter usufruire di un confronto legato al tema occupazionale che riguarda tutti i 18 dipendenti della Itx italia , questo il nome dell’azienda che oltre Zara vede nel territorio anche Bershka e Stradivarius” dice Alessandro Vasquez.

La lotta dei lavoratori

La Cgil annuncia lotte sindacali per tutelare i lavoratori del negozio di corso Matteotti. “Dato che l’azienda non predispone un confronto – assicura Vasquez – che sia utile a determinare certezze nella salvaguardia del personale, faremo tutto quanto in nostro possesso per non permettere all’azienda di eludere le procedure di legge, chiamando le istituzioni a tutela della professionalità delle persone impiegate in negozio, semmai anche con la cessione del ramo di azienda in favore di chi subentrerà nello stabile.”