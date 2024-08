controlli a siracusa

Hanno staccato biglietti per un numero di persone molto più alto rispetto alla capienza del locale. E accaduto, nelle ore scorse, in una discoteca, ricavata in contrada Isola, zona balneare a sud di Siracusa: si tratta di una sala da ballo che, stando a quanto sostenuto dalla polizia, avrebbe potuto accogliere 200 persone solo che a presentarsi al botteghino sono andati molti di più.

Un esercito di persone

E così, nel locale sono entrate 530 persone, un numero spropositato ma quando tratta di soldi il tema della sicurezza diventa più secondario. Il rischio che hanno corso i clienti di questa attività è stato enorme e se ne sono resi conti gli stessi agenti di polizia che, non appena arrivati e dopo aver compiuto qualche accertamento, hanno voluto parlarne con il proprietario del locale, che” seppure provvisto di licenza per l’organizzazione di una serata da ballo, ha consentito l’ingresso di un numero superiore di avventori rispetto alle autorizzazioni possedute”. L’uomo è stato denunciato e dovrà sottoporsi ad un procedimento giudiziario.

Blitz in un locale dell’Arenella

Un altro controllo, da parte della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, è scattato in contrada Arenella ed anche in questo caso il proprietario di un locale è stato denunciato ma per un altro motivo.

Serata danzante senza licenza

Stando alle informazioni fornite dalla polizia l’attività era autorizzata solo per la somministrazione di bevande ed alimenti, contestualmente era stata organizzata una serata danzante, peccato che non vi era alcuna autorizzazione “Lo stesso locale è stato anche sanzionato amministrativamente per aver organizzato attività musicali e di ballo senza la necessaria licenza” spiegano dalla Questura.