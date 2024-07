blitz della polizia

Gli agenti di polizia hanno compiuto un controllo in un locale, situato in contrada Plemmirio, zona balneare a sud di Siracusa, scoprendo che il solarium era stato trasformato in una discoteca senza, però, disporre di autorizzazioni.

Non è agibile

Dalle verifiche compiute dagli inquirenti, è emerso “il locale è risultato privo di agibilità” ed il proprietario è stato denunciato “per aver organizzato un evento danzante senza aver osservato le prescrizioni dell’Autorità poste a tutela dell’incolumità degli utenti”. Inoltre, lo stesso titolare ha rimediato una sanzione “per le emissioni sonore e perché sprovvisto di licenza”.

Un altro locale abusivo a Siracusa

“Sempre a Siracusa è stato sanzionato un locale di nuova apertura, ubicato nella zona periferica, ove era in corso un intrattenimento musicale con Dj-Set che, al controllo di polizia, è risultato sprovvisto di autorizzazione all’attività musicale rilasciata dal Comune” spiegano dalla Questura di Siracusa.

Musica a palla a Floridia

A Floridia, a seguito di un altro controllo in un locale per somministrazione di alimenti e bevande, situato in zona Taverna/Stazione, la polizia si è imbattuta in un concerto di una band. “Si è accertato che il livello dei decibel

emesso dall’impianto di amplificazione era superiore a quello previsto dalla legge sull’inquinamento acustico”. Peraltro, come fa sapere la Questura, il locale “è risultato sprovvisto di apparecchi di rilevazione del tasso

alcolemico, di norma posti a disposizione dei clienti che intendessero verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcool”.

Le sanzioni

La polizia ha anche denunciato il titolare di una casa per anziani, situata in Ortigia, per la mancata comunicazione degli alloggiati e per l’esubero di ospiti rispetto al numero consentito e nel complesso ha rimediato sanzioni per 2 mila euro. Multa di 2 mila euro anche per la proprietaria di una ludoteca per la “mancata comunicazione all’Autorità competente della produzione di alimenti e perché sprovvista dei requisiti generali di igiene”.

Infine, 3500 euro di verbale per il gestore di un minimarket alla Borgata per la cartellonistica pubblicitaria non autorizzata e per la mancanza del manuale di autocontrollo degli alimenti e per carenze igienico sanitarie.