gli interventi dureranno una settimana

E’ stato chiuso al traffico l’ingresso sulla Statale 114 all’altezza della rotonda che immette sull’autostrada Siracusa-Catania, nei pressi di Cava Sorciaro, a Priolo. Ne dà notizia il sindaco di Priolo, Pippo Gianni. La chiusura si è resa necessaria per motivi di Protezione Civile, a causa dei lavori in corso sul ponte attivo all’ingresso. La strada resterà chiusa per 7 giorni, dalle 6.30 del mattino fino alle 18.30″.

Frattanto ieri è avvenuto il sopralluogo sulla strada provinciale 95 nel tratto tra Villasmundo-Carlentini. ” Entro metà la metà – dice la parlamentare regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo – di dicembre sapremo se i lavori di manutenzione e ammodernamento cominceranno già nel mese di gennaio del prossimo anno. Ho ritenuto di sottoporre anche la questione relativa al tratto di Provinciale 95 che conduce da Villasmundo a Melilli, inagibile per la presenza di un ponte pericolante. “Ho posto, infine, all’assessore Falcone anche il tema del porto Hub di

Augusta, mi ha confermato che la linea del governo Musumeci pone la nostra infrastruttura al vertice degli interessi regionali e non ci saranno cambiamenti”.

Il sopralluogo di oggi pomeriggio – spiega la deputata Ars di Fratelli di Italia – Rossana Cannata – conferma l’attenzione verso questa infrastruttura che si avvia alla definizione della sua progettazione e pianificazione in due stralci “Carlentini e Villasmundo” e “Villasmundo Melilli”, che include l’intervento di messa in sicurezza sul ponte. L’assessore Falcone, in questi termini, ha chiarito, con i tecnici presenti, i lavori di intervento nonché il suo finanziamento in Apq (Accordo di Programma Quadro per le Infrastrutture stradali) che consentirà snellimento e accelerazione delle procedure amministrative”.

“Si tratta di un’arteria – conclude la vicepresidente della commissione Antimafia, Rossana Cannata – che ha una rilevanza strategica anche nel collegamento viario con il polo industriale della zona costiera e su cui oggi è stato ribadito l’impegno a procedere alla sua messa in sicurezza al più presto”.