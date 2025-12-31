Cinquemila petardi nascosti in un casolare abbandonato e oltre tre quintali di fuochi d’artificio stipati in un garage: è il bilancio dei controlli messi a segno dalla Polizia nella provincia di Siracusa. Un’operazione mirata, avviata per prevenire la vendita e l’uso di materiale pirotecnico illegale in vista dei festeggiamenti di fine anno, che ha portato a sequestri rilevanti e a una denuncia.

I controlli

Nel corso della giornata di ieri, gli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa hanno effettuato verifiche su diversi venditori ambulanti di fuochi d’artificio. I controlli sono poi proseguiti con la perquisizione di un casolare in disuso nei pressi di via Algeri, dove sono stati rinvenuti e sequestrati circa 5.000 petardi e artifici pirotecnici di vario tipo, tutti privi delle necessarie autorizzazioni.

Un denunciato a Lentini

Un altro intervento significativo è stato eseguito a Lentini, dove gli agenti del Commissariato, durante un controllo su strada, hanno scoperto materiale pirotecnico all’interno di un’auto condotta da un uomo di 45 anni. La perquisizione è stata estesa a un garage di sua proprietà, consentendo di sequestrare circa 320 chilogrammi di fuochi d’artificio. L’uomo è stato denunciato per detenzione di materiale esplodente non autorizzato.

Il piano della polizia

I controlli rientrano nel piano di prevenzione predisposto dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza durante le festività di fine anno. Le forze dell’ordine ricordano che l’uso improprio dei botti di Capodanno può provocare gravi conseguenze e invitano i cittadini a un comportamento responsabile, acquistando solo prodotti certificati e seguendo attentamente le istruzioni.

Il concerto a Siracusa di Irene Grandi

In vista della notte di Capodanno, viene inoltre ricordato il divieto assoluto di introdurre artifici pirotecnici in piazza Duomo, nel centro storico di Ortigia. Qui si svolgeranno i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, con il concerto di Irene Grandi, evento che richiamerà numerosi cittadini e visitatori e che sarà accompagnato da un rafforzamento dei servizi di sicurezza.