il sondaggio de il sole 24 ore

Nella classifica dei sindaci italiani, pubblicata sulle pagine de Il Sole 24 Ore, non brilla il capo dell’amministrazione di Siracusa. Francesco Italia, esponente di Azione, ed eletto al ballottaggio nel giugno del 2018 si trova al 73esimo posto. Ultimo, al 78esimo posto, c’è il primo cittadino di Siena, Luigi De Mossi.

I criteri dello studio

Si tratta di un sondaggio, effettuato nel periodo compreso tra marzo e giugno 2022, realizzato dall’istituto Noto con un campione di 600 cittadini per ogni Comune. E’ un test per scoprire chi è cresciuto e chi è diminuito nei consensi rispetto alla percentuale delle elezioni. I 26 comuni in cui il sindaco è stato eletto nel mese di giugno 2022 non rientrano nella classifica, tra cui Palermo e Messina, mentre a Catania il sindaco è sospeso.

I vincitori

È Luigi Brugnaro (Venezia, 65%) il sindaco più amato d’Italia: supera Antonio De Caro (Bari, 62%) scivolato dal primo al terzo posto, con in mezzo la novità di Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 64%).

Il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto primo in Abruzzo e 26/mo in Italia, in miglioramento; quello di Chieti, Diego Ferrara, al 37/mo, in peggioramento; quello di Pescara, Carlo Masci, nella parte bassa della classifica, al 63/mo posto, in peggioramento.

Mpa attacca sindaco di Siracusa

Come era di tutta evidenza, la classifica del Sole 24 Ore ha scatenato il dibattito politico. Infatti, il coordinatore del Mpa di Siracusa, Mario Bonomo ha criticato l’operato del sindaco di Siracusa.

“Il sindaco Italia precipita – dice Bonomo – nella classifica annuale pubblicata dal Sole24Ore sul consenso dei sindaci dei Comuni capoluogo di provincia. È infatti collocato al 73esimo posto, peggiorando anche il punteggio che scende da 49 a 46, ambedue inferiori rispetto al 53 per cento del risultato elettorale. Purtroppo è il risultato scontato del pessimo livello a cui è purtroppo pervenuta la gestione della nostra Siracusa e il giudizio dei cittadini non poteva essere differente”