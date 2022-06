la discarica di lentini è satura

“A mio avviso, dovrebbe essere il comune di Catania a conferire i rifiuti al di fuori della regione, liberando gli spazi per i cittadini di quelle comunità che da anni differenziano”. Lo afferma il sindaco di Siracusa, Francesco Italia in merito all’emergenza rifiuti esplosa a causa della saturazione della discarica di Lentini e dell’impossibilità di altri 3 impianti e ricevere immondizia.

Catania all’8% di raccolta differenziata

Secondo la tesi di Italia, il sito lentinese, di proprietà della Sicula Trasporti, è soprattutto oberato da rifiuti provenienti da Catania, “la cui percentuale di raccolta differenziata è all’8%” ” dice a BlogSicilia l’assessore all’Igiene urbana, Andrea Buccheri. L’amministrazione comunale di Siracusa ritiene che andrebbe adottato un criterio di merito per il conferimento nella discarica di Lentini che favorisca i Comuni con percentuali di raccolta differenziata più alta.

“Siracusa penalizzata”

“So bene che le responsabilità non sono – dice il sindaco di Siracusa – addebitabili alla conduzione dell’assessore, tanto più che, come ho già scritto, non sono alla ricerca di capri espiatori. Ritengo però assolutamente ingiusto che i nostri concittadini – passati in questi anni dall’1,5 a più del 50 per cento di raccolta differenziata – debbano continuare a svegliarsi, nel pieno di una stagione turistica di grande richiamo, con la città disseminata di rifiuti”.

Gare deserte per rifiuti all’estero

Il sindaco di Siracusa risponde anche alle richieste della Regione alle Srr di bandire le gare per il conferimento dei rifiuti all’estero.

“Come l’assessore Baglieri dovrebbe sapere, le gare effettuate da alcune SRR per portare i rifiuti all’estero sono andate tristemente deserte. Se è vero – dice Italia – che, come l’assessore sostiene, esistono spazi sufficienti per garantire il 35% di conferimento dei rifiuti indifferenziati negli impianti siciliani esistenti, qualcuno dovrà spiegare ai cittadini delle province di Messina, Siracusa e Catania perché la discarica di Sicula Trasporti è congestionata, per lo più a causa dei rifiuti del comune di Catania che in questi anni ha fatto nulla o poco più di nulla in tema di differenziata”.