indagine della squadra mobile

Operazione antidroga della polizia a Siracusa

Arrestato un uomo che consegnava cocaina a domicilio

A Pachino sequestrata droga e 2 ordigni

Gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato un uomo di 33 anni, Francesco Zito, siracusano, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Cocaina a domicilio

L’indagato è stato intercettato a bordo di un ciclomotore e poco dopo aver parcheggiato in un edificio, in via Mascalucia, nella zona di viale Santa Panagia, si è infilato dentro ma ad attenderlo all’uscita c’erano i poliziotti che lo hanno bloccato.

Droga e soldi a casa

Il 33nne ha consegnato alle forze dell’ordine 26 dosi di cocaina del peso complessivo di 5 grammi ma il personale della Squadra mobile, al comando del dirigente, Gabriele Presti, si è poi recato nella sua abitazione dove è stata rinvenuta altra cocaina del peso complessivo di 15 grammi, un bilancino di precisione, numerosi sacchetti di plastica identici a quelli utilizzati per il confezionamento delle dosi rinvenute addosso al giovane, e la somma 1.020 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle incombenze di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Blitz antidroga a Pachino

A Pachino, gli agenti del commissariato ed il Nucleo antidroga di Catania hanno portato a termine una vasta operazione di controllo per la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. Nella casa di un giovane di 20 anni, già conosciuto alle forze di polizia, sono stati ritrovato 9 involucri di marijuana del peso complessivo di 10 grammi nonché 400 euro in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Trovati due ordigni

I poliziotti, nel corso dei controlli, hanno rinvenuti nel complesso delle case popolari di Via Cappellini due ordigni ad alto potenziale esplosivo nonché dieci candelotti fabbricati artigianalmente. Un uomo di 34 anni, già noto alle forze di polizia, residente nell’appartamento dove sono stati rinvenuti i due ordigni, è stato denunciato per omessa denuncia di materie esplodenti e porto abusivo di armi.