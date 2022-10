indagini della polizia e dei vigili urbani

Sono catanesi gli autori della rapina commessa ieri in una gioielleria in corso Gelone, nella zona centrale di Siracusa. I responsabili sono stati acciuffati ed arrestati dagli agenti della Squadra mobile e della Polizia municipale: sono di 41, 37 e 35 anni, e sono accusati “di rapina aggravata dall’uso di un’arma da sparo e dalla circostanza di essere travisati”

Secondo quanto emerso nella ricostruzione della polizia, i tre, armati di pistola, avrebbero prima minacciato il personale e poi prelevato i preziosi per un valore commerciale di circa 3.600 euro. Dopo il colpo, sono fuggiti a bordo di un mezzo ma sono stati bloccati poco più avanti.

Nelle prossime ore si presenteranno davanti al gip del Tribunale di Siracusa per essere sentiti in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare. In quell’occasione, potranno difendersi o chiarire la loro posizione sulla vicenda.