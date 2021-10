il braccio di ferro con l'ex gestore della nettezza urbana

Comune di Siracusa condannato ad 11 milioni di euro

La sentenza emessa dal Cga che ha dato ragione all’ex gestore della nettezza urbana

Per gli esponenti della Lega si tratta di un tracollo economico per il Municipio

“Il Cga ha condannato l’amministrazione comunale di Siracusa ad ottemperare nei confronti della società Igm per delle spettanze nei confronti del Comune”. Lo afferma il responsabile provinciale della Lega, Vincenzo Vinciullo, in merito al giudizio di secondo grado sul braccio tra il Municipio e l’ex gestore del nettezza urbana, a cui, secondo quanto emerge nella lettura della sentenza, dovranno essere versati 11 milioni di euro.

Risarcimento da 11 milioni

“Quello che colpisce in tutta questa vicenda è l’assoluta disattenzione con la quale è stata seguita una problematica che vale quasi 11 milioni di euro più Iva e che rischia di portare al tracollo le già esauste finanze del Comune di Siracusa” afferma Vincenzo Vinciullo, insieme agli altri due esponenti della Lega, Fabio Alota e Mauro Basile.

Comune distratto

“Di fronte ad una prima decisione del Cga quindi non più appellabile, ci saremmo aspettati, da parte di questa fallimentare – spiegano gli esponenti della Lega – ed inadeguata amministrazione comunale, un’attenzione quasi quotidiana nei confronti della problematica per cercare di comprendere quali potevano essere le soluzioni più adatte per scongiurare – aggiungono i rappresentanti della Lega, Vinciullo, Alota e Basile. – un finale drammatico ai danni del Comune e, quindi, dei cittadini siracusani”.

Richiesta di dimissioni

Gli esponenti della Lega, con il coordinatore provinciale in testa, alla luce della sentenza del Cga, invocano le dimissioni dell’amministrazione comunale.

“Si è lasciata la questione aperta, sperando negli interventi degli dei che avrebbero dovuto, sostituendosi all’amministrazione comunale di Siracusa, risolvere il problema, ma gli dei, evidentemente, erano interessati ad altro e non si sono occupati delle questioni amministrative della città di Siracusa” fanno sapere i rappresentanti della Lega.