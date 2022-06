la protesta della filcams cgil

Scadrà domani l’affidamento del servizio di archiviazione digitale della società Nettuno per conto del Comune di Siracusa.

Secondo quanto fa sapere la Filcams Cgil, non ci sono, al momento, notizie di proroghe, per cui i 12 lavoratori impiegati rischiano di rimanere senza impiego e così stamane hanno deciso di organizzare un sit in di protesta davanti a Palazzo Vermexio, la sede del Comune di Siracusa.

La denuncia della Filcams Cgil

Ancora gli effetti dello spezzatino degli appalti di supporto voluto dal Comune di Siracusa” denuncia il segretario della Filcams Cgil Siracusa, Alessandro Vasquez . Giorno 30 scade l’affidamento alla soc coop Nettuno e dopo questa data i lavoratori non verranno impiegati perché il Comune non ha ancora predisposto una gara pluriennale, né tantomeno una qualsiasi prosecuzione del servizio. Per questo oggi i lavoratori hanno deciso di scioperare e cercare lumi di fronte al palazzo di città”.

La vicenda Nettuno

In merito alla vicenda del servizio di catalogazione, il problema è che alla società Nettuno Multiservizi, a cui il Comune di Siracusa aveva affidato anche servizio l’archiviazione e riproduzione informatica dei documenti analogici, è scaduta la proroga. Per cui, l’impresa ha disposto l’avvio per le procedure di licenziamento collettivo.