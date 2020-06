L’evoluzione dello smart working casalingo

Il lavoro anche in vacanza e per inaugurare il progetto, il Gruppo Alpitour ha scelto il VOI Arenella Resort riservando una settimana speciale ai propri dipendenti, per fare smart working da uno dei luoghi più belli della Sicilia.

Nei prossimi mesi conciliare lavoro e vacanza non sarà più un’utopia. VOIhotels offre, infatti, tra le sue proposte il pacchetto “Smart week”, una settimana in un resort che propone una formula speciale per chi vorrà coniugare le esigenze lavorative al desiderio di vacanza. L’evoluzione dello smart working casalingo, che negli ultimi mesi ha visto un’accelerazione straordinaria, entrando nel DNA della maggior parte delle aziende italiane e che ci accompagnerà anche per tutta l’estate.

Talvolta le crisi riscrivono regole e dinamiche consolidate, ridisegnano scenari e innescano processi di innovazione che permettono di aprire nuove opportunità. È il caso di VOIhotels, la catena alberghiera del Gruppo Alpitour che con questo progetto offre una soluzione ibrida che consente di unire lavoro e vacanza per una nuova concezione di work life balance. La proposta è pensata per aziende e privati, ed è particolarmente adatta anche alle famiglie che devono sempre destreggiarsi fra i molteplici impegni per ritagliare del tempo da passare insieme.

In un contesto incerto, in cui molti italiani si troveranno con meno ferie e molte attività in arretrato, è necessario trovare un nuovo equilibrio per consentire alle persone di portare avanti il proprio business senza privarsi di preziosi momenti di svago e relax. Questo nuovo progetto prenderà avvio al VOI Arenella Resort, struttura a 4 stelle, direttamente sul mare e poco distante da Siracusa e dalle rinomate bellezze di Noto, Modica, Agrigento e Ortigia. Adatto agli smart workers di nuova generazione, da fine giugno offrirà un pacchetto di servizi utili allo svolgimento delle attività lavorative quotidiane, come la connessione ad alta velocità in camera, la possibilità di usufruire del pocket lunch delivery, l’utilizzo gratuito di scanner e stampanti, il servizio di consegna e ritiro documenti e pacchi, coffee corner e camere disposte in aree particolarmente riservate per favorire concentrazione e garantire una maggiore tranquillità.