Sono circa 8 mila i dipendenti in smart working

Sono tre i punti fondamentali indicati dai sindacati al governo regionale da seguire per garantire il giusto svolgimento del lavoro agile dei dipendenti della pubblica amministrazione regionale. Le segreterie generali e regionali delle sigle UIL-FPL, COBAS/CODIR, S.A.Di.R.S. e UGL-Fna hanno inviato una lettera all’assessore Regionale delle Autonomie Locali, Bernardette Grasso chiedendo la contrattazione integrativa per i lavoratori a qualsiasi titolo in servizio presso la Regione.

In seguito alle disposizioni restrittive legate all’emergenza Covid19 anche la Regione siciliana ha avviato, pe quanto possibile, il regime di lavoro agile per i propri dipendenti, con il coinvolgimento diretto di una media del 60% circa del personale ma con criticità che, secondo le sigle sindacali, vanno affrontate e risolte al più presto, anche in considerazione che tale modello organizzativo, per il futuro, assumerà un aspetto non più secondario.

Quello che chiedono all’assessore alle Autonomie Locali i segretari sindacali alla Regione Siciliana è che si dovrebbe procedere celermente alla stipula di accordo integrativo ai contratti di lavoro del comparto e della dirigenza che coinvolga tutti i lavoratori a qualsiasi titolo in servizio presso gli uffici della Regione e degli enti sottoposti a controllo e vigilanza. I sindacati propongono all’amministrazione regionale di seguire il contratto dei lavoratori bancari.

Sono tre le misure proposte per migliorare le condizioni di lavoro dei regionali. La realizzazione di una piattaforma web unica, documentale e di condivisione di tutti contenuti, l’attuazione degli “obiettivi strategici” del Governo regionale riorganizzando l’amministrazione attraverso semplificazione e valorizzazione delle competenze del personale. I sindacati hanno esposto l’esigenza al Governo regionale di deliberare un apposito percorso contrattuale con apposite direttive all’ARAN e lo stanziamento di apposite risorse aggiuntive per la fornitura di hardware, software, allestimento della postazione per lo svolgimento delle funzioni o erogazione in alternativa di adeguata indennità sostitutiva e per il riconoscimento forfettario del costo delle utenze elettriche e del traffico dati.