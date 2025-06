Si andrà al ballottaggio a Siracusa per decidere chi sarà il nuovo segretario cittadino dei dem. E’ quanto si deduce da una nota di Giacomo D’Arrigo, delegato del commissario regionale per il congresso, che mette fine alla diatriba procedurale a seguito del congelamento dell’elezione di Alessandro Dierna che, in occasione del congresso del 30 maggio scorso, ha sconfitto Maria Grazia Ficara per soli 19 voti ma determinanti sono state le preferenze online, poi annullate, dopo un ricorso, dal commissario per il congresso del Pd in Sicilia, Nico Stumpo, per cui la modalità da remoto non è prevista dal Regolamento.

“Il voto online, che era stato deciso e autorizzato per il congresso provinciale di gennaio, non è stato previsto né, conseguentemente, autorizzato dal successivo Regolamento regionale che ha disciplinato le elezioni regionali, provinciali e di circolo tenutesi nelle scorse settimane sotto la responsabilità del Commissario On.le Stumpo” spiega D’Arrigo.

La nota di d’Arrigo

Lo stesso delegato del commissario regionale per il congresso spiega cosa accadrà passo dopo passo. “Come delegato dell’On. Stumpo per la provincia di Siracusa – si legge nella nota – ho dunque, con un mio atto, proclamato i circoli tutti i circoli che non hanno visto presenza di voto online e che hanno avuto un vincitore (chi cioè ha superato il 50% dei voti degli iscritti in presenza al proprio circolo) mentre in quattro circoli della provincia di Siracusa nei quali si è registrato il voto on line (Siracusa, Palazzolo Acreide, Pachino, Lentini) ho dato mandato ai presidenti di seggio e ai garanti in merito alle istruzioni per integrare la documentazione alla luce di questa indicazione del commissario ad acta del congresso (quindi né stravolgere, né stracciare, né tantomeno sovvertire, come erroneamente dichiarato), entro un breve lasso di tempo, trascorso il quale si procederà comunque alla finalizzazione degli atti e quindi o alla proclamazione dei segretari di circolo il cui voto in presenza risulti superiore al 50% dei votanti che si sono recati al seggio o al ballottaggio ove nessuno dei candidati abbia superato il quorum di elezione necessario”.

A Siracusa quorum superato, si va al ballottaggio

Nel congresso di Siracusa il quorum è stato superato abbondantemente: ci sono stati 59 preferenze online, 39 per Dierna e 20 per Ficara mentre è finita in pareggio con i voti in presenza: 276 voti a testa.

Lo scontro interno

Il primo candidato è sostenuto dall’area dell’ex deputato Ars Mario Bonomo e Gaetano Cutrufo, dai Giovani democratici, dall’ex segretario cittadino, Santino Romano e da Marco Monterosso, leader dei Left wing. Ficara gode, invece, del sostenuto della corrente dell’ex presidente della Provincia, Bruno Marziano, di Marika Cirone Di Marco, componente della direzione nazionale, e del segretario provinciale, Piergiorgio Gerratana.