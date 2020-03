Bloccato a Siracusa

I suoi clienti non avrebbero potuto uscire di casa per comprare la droga e così avrebbe pensato al servizio a domicilio. E’ stato arrestato a Siracusa, Antonino Concetto Mericio, 21 anni, trovato in possesso di 14 dosi di cocaina ed 800 euro in banconote di vario taglio, il provento dell’attività di spaccio, secondo i carabinieri che accusano il giovane di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

E’ stato intercettato in sella ad uno scooter durante i servizi di controllo anti coronavirus ma il ventunenne, quando ha visto l’auto dei carabinieri venire dalla sua parte ha provato a scappare. “Non si è fermato all’alt dei carabinieri che intendevano – dicono dal comando provinciale di Siracusa – identificarlo e si è dato alla fuga ma è stato fermato dopo un breve inseguimento”.

Il tentativo di fuga è costata anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. “L’indagato stava evidentemente svolgendo il servizio di corriere al dettaglio trasportando cocaina a casa dei suoi clienti. Tutta la droga e la somma contante, ritenuta provento di pregressa attività di spaccio, sono state sequestrate” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

E’ stato anche denunciato per violazione al decreto “io resto a casa” della Presidenza del Consiglio perché avrebbe dovuto starsene nel suo Comune di residenza, Floridia, invece avrebbe sconfinato, raggiungendo Siracusa senza alcuna giustificazione valida. Lo scooter, privo di copertura assicurativa, è stato sequestrato.