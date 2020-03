Controlli anti coronavirus a Siracusa

Avrebbero voluto giocare a calcetto ma sono stati fermati in tempo dai carabinieri di Siracusa. E’ accaduto a Belvedere, frazione a nord del capoluogo, dove sono stati scovati alcuni giovani, con tanto di borsone e scarpe da calcetto, che stavano per recarsi in un campetto della zona per una partita con gli amici. Sono stati denunciati dai militari che stanno proseguendo i controlli anti coronavirus sia nel capoluogo sia negli altri Comuni della provincia.

Ma ci sono altri casi “curiosi” scoperti dai militari, come quello di un uomo trovato al Porto di Siracusa intento a pescare con la propria canna da pesca. A Priolo, invece, sono stati deferiti due giovani che, alle domande dei carabinieri sui motivi del mancato rispetto delle misure anti Covid-19 si sono giustificati dicendo di sentirsi annoiati.

A Floridia, Francofonte, Augusta, Noto, Buccheri e Rosolini sono stati sorpresi alcuni automobilisti con a bordo persone esterne al contesto familiare. A Francofonte, due giovani sono stati sorpresi mentre consumavano bevande alcoliche.

“Ad Augusta, è stata controllata un’autovettura – spiegano i carabinieri del comando provinciale di Siracusa – con quattro soggetti a bordo, uno dei quali si stava recando al palazzo di giustizia di Siracusa per presenziare ad un’udienza, mentre le udienze risultano sospese; gli altri tre, due uomini ed una donna, avevano ritenuto bene di accompagnare il loro amico”.

Altri due giovani ventenni siracusani, per raggiungere una tabaccheria, avrebbero compiuto un percorso lunghissimo. “Infine, a Ferla e un uomo, nell’attesa del proprio turno per accedere in farmacia, stava facendo una passeggiata” fanno sapere dal comando dei carabinieri di Siracusa.