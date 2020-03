Portati al piazza Lanza

I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato i catanesi Giuseppe Parisi, 21 anni, e Giuseppe Leotta, di 31 anni, accusati di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno eseguito un blitz all’interno di una casa in via Fratelli Gualandi nel quartiere Galermo e hanno scoperto 25 grammi di marijuana, già suddivisa in 11 dosi, 3 dosi di crack; 1 dose di cocaina e 219 euro in contanti. I due uomini sono stati portati nel carcere di Catania Piazza Lanza.