dopo la sentenza di condanna dell'ente

Verso lo sblocco degli stipendi per i 42 dipendenti del Consorzio di bonifica di Siracusa che non percepiscono gli emolumenti da mesi. Ne dà notizia il deputato regionale Riccardo Gennuso di Forza Italia, per cui l’ente “è stato condannato al pagamento coattivo di un creditore, con un conseguente blocco di tutte le spese, fra cui gli stipendi”.

I soldi della Regione

Secondo il parlamentare regionale, che si era rivolto al presidente della Regione, Renato Schifani, a metterci i soldi sarà la Regione. “La Giunta di governo infatti, ha inserito ieri nella proposta di finanziaria uno stanziamento di 3,8 milioni di euro, che permetterà di superare la situazione di criticità.

Le sofferenze dei lavoratori

Per Gennuso, “sono stati mesi di ansia e sofferenza per questi lavoratori, che spesso hanno famiglie mono reddito, ma finalmente grazie alla sensibilità del presidente Schifani e degli assessori Falcone e Sammartino che ringrazio, si vede la luce in fondo al tunnel.

“Questa norma restituirà tranquillità a decine di famiglie e permetterà al Consorzio di tornare pienamente operativo per il bene di tutta la comunità” ha concluso Gennuso.