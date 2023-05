intervento a siracusa

“Questo è il governo sovranista per eccellenza ed ha sempre sbandierato qualsiasi ipotesi di svendita della compagnia di bandiera, adesso veniamo a sapere che, invece, per pochi spiccioli la danno al colosso tedesco”.

Compagnia area italiana nelle mani di Lufthansa

Lo ha detto a Siracusa il leader nazionale del M5S, Giuseppe Conte, a margine di un incontro per il sostegno alla candidatura di Renata Giunta, esponente del Centrosinistra, in merito alla vicenda dell’acquisto di Lufthansa del pacchetto di minoranza di Ita Airways. “Ovviamente, questo vuol dire che un importante vettore del turismo lo si consegna nelle mani di stranieri” ha chiosato l’ex presidente del Consiglio.

“Precarizzato il lavoro” attacca Conte

I contratti sono sempre più precari, come i voucher, con la conseguenza – ha detto il leader nazionale del M5S, Giuseppe Conte – di consegnare il lavoratore al datore di lavoro di turno. Non sono riusciti a smantellare il reddito di cittadinanza, hanno solo cambiato il nome ed il massimo che sono riusciti a fare è recuperare un paio di miliardi sulle spalle dei più poveri. Questo è il decreto del Primo maggio, smantellamento o tentato smantellamento del reddito di cittadinanza. Nulla per quanto riguarda il salario minimo, a tal proposito organizzeremo una manifestazione a Roma per il 17 giugno.

“Non ci sono soldi per il Ponte”

Conte è anche intervenuto sulla costruzione del Ponte di Messina. “Non ci sono i soldi per costruire il ponte di Messina: oggi già costa 15 miliardi, ma ogni giorno che passa il prezzo aumenta: la verità è che non hanno stanziato un euro, quelle sono chiacchiere per nascondere una realtà di una Sicilia senza infrastrutture”

Schlein intervenuta in collegamento

“Sicilia può essere all’avanguardia della costruzione di una filiera dell’energia pulita e rinnovabile. Io abbraccio e saluto tutti voi per l’impegno che avete messo in queste settimane. E vogliamo vedere la Giunta (Renata, ndr” fare la giunta. Andiamo a vincere”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo in collegamento video al comizio di chiusura della candidata sindaca del centrosinistra e del M5s a Siracusa, Renata Giunta. Sul palco