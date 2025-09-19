“Il PD di Avola e i suoi esponenti dovrebbero avere almeno la decenza di stare zitti prima di parlare di debiti e di dissesto finanziario”. Lo affermano gli esponenti del circolo Hybla Major di Fratelli d’Italia di Avola replicando al Pd che ha criticato l’amministrazione Cannata dopo i rilievi della Corte dei Conti sul Piano di riequilibrio finanziario.

I costi della Circonvallazione di Avola

I meloniani tornano indietro nel tempo, ricordando il periodo, precedente alla sindacatura di Luca Cannata, in cui venne realizzata la Circonvallazione di Avola. “Oltre 7 milioni di euro di disastro finanziario ereditato dal PD e che oggi, grazie alle amministrazioni di Luca Cannata e ora di Rossana Cannata, si sta finalmente risanando” spiegano dal circolo di FdI che rigetta l’accusa del Pd di “gestione fallimentare” dei Cannata che hanno intrapreso “un percorso serio di risanamento delle casse comunali”.

“Il Pd ha creato i debiti”

Nel loro affondo al Pd, gli esponenti di FdI ribaltano il tavolo: “Se il PD, invece di remare contro la città da anni, avesse mostrato la stessa determinazione nel governare, oggi non saremmo qui a ripagare i loro errori. La verità è semplice: loro hanno creato i debiti e noi stiamo risanando e facendo crescere Avola” si legge nella nota.