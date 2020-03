Le ispezioni dei carabinieri

Sono stati trovati a spasso, per le vie di Noto, nel centro storico, e quando i carabinieri li hanno sentiti per avere spiegazioni, visto che non avevano con se l’autocertificazione, si sono stupiti: “Abbiamo trascorso la serata con i nostri amici, che c’è di male”. Sono stati sanzionati per le violazioni alle misure anti coronavirus, emanate dalla Presidenza del Consiglio, per limitare i rischi di contagio.

Ci sono altri casi scoperti e denunciati dai carabinieri. A Siracusa alcune persone sono state trovate mentre dialogavano sedute sulle panchine pubbliche, altre stavano passeggiando perché “abbiamo bisogno di una boccata d’aria”.

“Nella frazione di Cassibile diversi soggetti sono stati sorpresi mentre circolavano per le vie cittadine al solo scopo di fare una passeggiata, alcuni addirittura provenienti dal limitrofo comune di Canicattini Bagni; a Floridia un uomo era uscito per prendere una boccata d’aria perché stanco di stare in casa, mentre un altro è stato sorpreso proveniente da Siracusa, senza un valido motivo” spiegano dal comando dei carabinieri di Siracusa.

Inoltra a Palazzolo Acreide due persone sono state fermate a bordo delle loro auto mentre stavano per recarsi nelle loro villette. Ad Augusta, nel pomeriggio, un venticinquenne catanese è stato sorpreso mentre percorreva le vie della città al volante della sua auto: ha detto che era ospite di un’amica. A Lentini due uomini, di cui uno residente in altro comune, si sono incontrati per scambiarsi alcuni strumenti musicali.

A Siracusa è stato arrestato per tentato furto un uomo di 48 anni, Carlo Di Paola, che si era intrufolato nell’edificio di via Algeri che ospitava una scuola per rubare.