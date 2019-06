multe per 4mila euro

Nel quadro della sinergica collaborazione tra l’ASP di Siracusa, nella fattispecie il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, ed i Carabinieri della Compagnia di Augusta, che hanno già operato con risultati di rilievo sulle piazze di Sortino, Augusta e Carlentini, il sodalizio istituzionale, in considerazione dell’ormai imminente avvio della stagione turistica e con l’intenzione di tutelare la salute pubblica, ha operato al borgo turistico di Brucoli provvedendo ad effettuare interventi ai locali di ristorazione della “movida” del caratteristico borgo marinaro.

I controlli hanno permesso di verificare e contestare diverse carenze di carattere prettamente sanitario. Per uno dei locali, dove si sono riscontrate le carenze più gravi, si è proceduto alla immediata chiusura del medesimo.

Dalle attività ispettive, complessivamente, gli operatori hanno contestato violazioni amministrative ammontanti a circa 4mila Euro e segnalato all’Autorità giudiziaria un operatore del settore per gravi violazioni relative alla conservazione di alimenti con sequestro di 4,5 kg. di carne e 15 kg. di pesce.

Per quanto riguarda i tempi di riapertura del locale sottoposto a chiusura questi saranno strettamente correlati agli interventi cui il titolare dovrà necessariamente adempiere per rimettere in conformità le difformità riscontrate.

I controlli sino ad oggi eseguiti, che stanno riscontrando significativo apprezzamento dalla cittadinanza, continueranno per tutta l’estate con l’obiettivo, per l’immediato futuro, che siano di stimolo agli operatori del settore ad uniformarsi alle norme vigenti, soprattutto in materia di igiene e sanità.