Non avrebbero voluto rinunciare agli allenamenti in palestra e così 10 appassionati di fitness si sono dati appuntamento nel locale nella zona di via De Caprio, nel rione di Grottasanta, nella zona nord di Siracusa.

Quando i carabinieri sono arrivati hanno notato quelle persone allenarsi e con loro c’era naturalmente il proprietario. Tutti quanti sono stati denunciati dai militari per violazione del decreto anti coronavirus emanato dalla Presidenza del Consiglio.

Il titolare, secondo una prima ricostruzione, avrebbe garantito ai propri clienti la continuazione delle sessioni di allenamento nonostante il divieto per prevenire il rischio di contagio da Covid-19. Per loro, sarebbe stato più importante mantenere la tonicità muscolare piuttosto che preservare la salute. Non avrebbero saputo dire molto ai carabinieri che li hanno sentiti durante l’operazione di controllo. Continuano a salire le denunce per le violazioni al decreto anti Coronavirus e tra queste ne sono state scoperte alcune molto curiose. Come ad Augusta, dove un giovane è stato fermato in strada dai carabinieri: dopo aver litigato con la sua fidanzata avrebbe voluto recarsi nella sua abitazione per chiarirsi. Sempre nel Siracusano, sono stati denunciate 10 persone scoperte a giocare a calcetto.