E' allarme per i bisognosi

E’ emergenza alla Caritas di Siracusa per mancanza di volontari e soprattutto di cuochi per servire i pasti ai poveri ed ai senzatetto. L’effetto coronavirus produce conseguenze anche nella solidarietà e se la situazione non dovesse cambiare è fortemente a rischio la mensa di via Nome di Gesù, nel cuore di Ortigia, il centro storico di Siracusa.

A tal proposito la Caritas Diocesiana di Siracusa ha lanciato un appello:”In relazione all’emergenza Coronavirus, necessitiamo di Volontari (specialmente cuochi) al fine di garantire i servizi essenziali di somministrazione e consegna pasti a Persone senza dimora e/o in condizione di estrema difficoltà presso la Mensa Storica di Via Nome di Gesù n.1 ad Ortigia. Per ricevere ulteriori informazioni ed offrire aiuto in tal senso, è possibile contattare i seguenti numeri: 342/3924044;-320/0359124; 392/3338747; 391/4169193. Grazie anticipatamente a quanti di voi daranno il loro encomiabile supporto” .

Nonostante il Covid-19, l’attività della Caritas prosegue e nei giorni scorsi, come spiegato dai volontari nella pagina Facebook, sono stati “garantiti i servizi essenziali alle famiglie ed alle persone in condizione di difficoltà all’interno attraverso la consegna di pacchi alimentari con prodotti di vario genere quali pasta, riso, olio, biscotti, omogeneizzati, brioches, latte, pane poi distribuiti magistralmente dalla Protezione Civile”.