Dopo l'esposto del parlamentare Dipasquale

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla morte di Calogero Rizzuto, il direttore del Parco archeologico di Siracusa, deceduto in mattinata all’ospedale Umberto I dopo essere stato affetto da coronavirus. L’inchiesta, per il momento senza ipotesi di reato e priva di persone iscritte nel registro degli indagati, ha avuto origine dalla lettera al Prefetto da parte del deputato regionale Emanuele Dipasquale, che ha sollevato dei dubbi sulla gestione sanitaria del paziente ma soprattutto ha focalizzato l’attenzione su presunti ritardi non solo nel ricovero ma anche sull’esito dei tamponi.

Una lettera dal contenuto durissimo, quella del parlamentare. In un passaggio afferma che “Se Calogero Rizzuto fosse stato ricoverato già giorno 9 o 10 marzo , avrebbe potuto evitarsi la sala rianimazione, questo non tocca a me stabilirlo. Purtroppo il ritardo nell’individuare la positività del tampone per ben 5 giorni non ha fatto scattare prontamente l’obbligo di quarantena nei confronti di quanti (familiari,amici,collaboratori) avevano avuto contatti con lui proseguendo la loro normale vita.

Il fascicolo è in mano al Procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino, che dovrà accertare se sono configurabili omissioni o ritardi che possano avere inciso sulla sorte del direttore del Parco archeologico di Siracusa. Il parlamentare, nella sua lettera esposto, ha anche raccontato un drammatico particolare, quando la moglie di Rizzuto, ha accompagnato dai soccorritori il marito con la sua macchina. Ed ancora: “Forse la tempestiva individuazione della patologia del paziente Rizzuto che non so se definire paziente 1, avrebbe potuto ridurre ulteriori

contagi a carico di quanti hanno avuto contatti con il paziente nei giorni precedenti il 9 marzo” conclude nella lettera il deputato.

Tante le testimonianze di cordoglio al direttore del Parco archeologico di Siracusa. ““Professionista di grande cultura e disponibilità, sempre pronto a spendersi con immediatezza – ha detto la parlamentare regionale Rossana Cannata – l’architetto Rizzuto rimarrà nella mente e nel cuore di quanti hanno avuto il privilegio di collaborare e confrontarsi con lui. Alla famiglia le mie sentite condoglianze”.

“Ci uniamo al dolore della famiglia, degli amici e dei colleghi per la grave perdita di Calogero Rizzuto, presidente del Parco archeologico di Siracusa e già soprintendente ai Beni culturali di Ragusa. Il vuoto che lascia è purtroppo reso ancor più drammatico dalle circostanze della sofferenza che lo ha avvolto negli ultimi giorni. Lo ricordiamo per i tanti anni di impegno e dedizione spesi in favore delle istituzioni culturali siciliane”. Lo scrivono i deputati del gruppo parlamentare M5S all’Assemblea regionale siciliana.