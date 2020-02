Per frenare la fobia Coronavirus a Siracusa, il sindaco Francesco Italia ha rassicurato la cittadinanza che, allo stato, non si registrano casi.

Sono circolate, nel corso della mattinata, bufale su un ricovero top secret di un uomo affetto dal Coronavirus mentre in diversi supermercati alcuni clienti hanno, senza ragione, riempito all’inverosimile i carrelli.

“Nel momento in cui scrivo, sulla base delle informazioni in mio possesso, non si registrano casi di infezioni in provincia di Siracusa e in Sicilia” afferma il sindaco di Siracusa Francesco Italia.

Il capo dell’amministrazione di Siracusa assicura di essere pronto a fronteggiare l’emergenza se dovesse manifestarsi.

“Qualora questo avvenisse, anche la regione siciliana dice il sindaco Italia- e tutta la provincia di Siracusa si adegueranno alle prescrizioni ministeriali. Tutte le istituzioni a livello locale e centrale sono impegnate a rispondere nel modo migliore possibile a questa situazione. Grazie alle centinaia di donne e uomini che dentro e fuori dagli ospedali, da giorni e senza sosta, lottano contro questo nemico invisibile”