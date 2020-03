In totale sono 8 i pazienti nel Siracusano

Un anziano di Rosolini, 65 anni, risultato positivo al test del Coronavirus è stato trasferito all’ospedale Umberto I di Siracusa. A darne conferma è il sindaco del Comune del Siracusano, Giuseppe Incatasciato. “Il nostro concittadino – spiega a BlogSicilia – il sindaco di Rosolini, Giuseppe Incatasciato – è ospedalizzato, dunque vuol dire che si era ormai reso necessario il trasferimento in un reparto attrezzato. Per quanto concerne i suoi familiari – precisa il primo cittadino di Rosolini – saranno sottoposti ai tamponi per verificare se sono affetti da Covid-19. Saranno compiuti dei percorsi a ritroso per accertare con quante persone il paziente è entrato in contatto, allo scopo di ricostruire la catena di incontri ed arginare al massimo livello i rischi del contagio. Siamo in contatto con l’azienda sanitaria che, comunque, dirige ogni operazione”.

Proprio ieri, l’Asp di Siracusa, in vista di un possibile aumento dei contagiati, ha realizzato un padiglione, ricavato nell’area dell’ospedale Umberto I, dove saranno allestiti 18 posti letto a partire dal 23 marzo. In merito ai pazienti affetti da Coronavirus, secondo i dati diffusi dalla Regione sono in totale 8 quelli della provincia di Siracusa.