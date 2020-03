A Siracusa

Le auto della Protezione civile di Siracusa da questa mattina girano per le vie del capoluogo, diffondendo appelli alla cittadinanza di starsene a casa per evitare rischi da contagio da Coronavirus. Il messaggio, diffuso con gli altoparlanti, è stato scritto dal sindaco, Francesco Italia.

Frattanto, in tema di misura da Covid-19, è stato sospeso da stamattina il servizio turistico dei bus navetta elettrici per i collegamenti con Ortigia e gli altri punti di interesse storico-artistici della città. Ne dà notizia l’assessore alla Mobilità e trasporti, Maura Fontana. “Con l’obbligo imposto ai turisti dal Governo di rientrare nelle rispettive città di residenza –spiega l’assessore Fontana – non ha senso mantenere un servizio che non è considerato essenziale”.

Inoltre, il sindaco con un’ordinanza ha disposto la sospensione del mercato settimanale di piazza Sgarlata e via limitrofe fino al prossimo 3 aprile, per motivi igienico- sanitari. Sospesi il mercatino di piazza Cosenza, che si svolge il sabato nella zona della Pizzuta e quello di piazza Santa Lucia con svolgimento la domenica. Anche queste attività, resteranno chiusi fino al prossimo 3 aprile.

A condizione che siano garantite dal Corpo di Polizia Municipale l’osservanza di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e quindi assicurare le condizioni del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro resteranno aperti, i mercati di via Giarre e vie limitrofe, quello di via De Benedictis, dal lunedì al venerdì, quello del contadino di piazza Adda con svolgimento il venerdì, quello settimanale di Belvedere con svolgimento il lunedì e quello quindicinale di Cassibile con svolgimento il venerdì.