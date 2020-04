La denuncia

Il coronavirus fa paura ma non a tutti, soprattutto a diversi automobilisti siracusani che, in questi giorni, fatta eccezione per la domenica, sono praticamente in libera uscita. Evidentemente, le notizie positive che circolano sull’evoluzione del contagio, che si starebbe contenendo, hanno incoraggiato parecchie persone a prendere le chiavi della propria macchina, salirci a bordo e fare un giro, magari per prendere una boccata di aria.

Ma non sono gli unici casi, infatti proprio nella giornata di sabato sono state numerose le segnalazioni di residenti di varie zone della città che segnalavano la presenza massiccia di ambulanti di frutta e verdura, perlopiù abusivi, senza protezioni e con il rischio di assembramenti dei clienti. Così come, sono stati denunciati altri casi, con foto e video, di mamme a spasso con i figli, nonostante il divieto imposto dal Presidente della Regione, Nello Musumeci, che, con un provvedimento, aveva bocciato l’apertura alle passeggiate con un figlio da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In mezzo, però, ci sono i controlli delle forze dell’ordine: i numeri delle persone sanzionate per la violazione del decreto “io resto a casa”. E si sono registrati casi curiosi, come a Portopalo, dove i carabinieri hanno multato un uomo impegnato in una passeggiata a cavallo.