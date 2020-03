Emergenza povertà

Nuova misura di aiuto per le famiglie indigenti, quelle più colpite dall’emergenza coronavirus per la perdita del lavoro. L’amministrazione comunale di Siracusa ha siglato un accordo con i gestori delle Case dell’acqua di Siracusa che prevede l’assegnazione delle card per il rifornimento gratuito di acqua. “Abbiamo scelto questa strada -dice il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – perché non solo c’è un risparmio notevole, considerato che al supermercato i costi sono più elevati ma anche perché è nostra intenzione ridurre la quantità di plastica.

“Vorrei ringraziare – dichiara il sindaco Italia – tutti i gestori delle Case dell’acqua che hanno aderito a questa iniziativa permettendoci di creare un’opportunità unica di risparmio e abbattimento dei prezzi per tutti coloro che hanno necessità di comprare l’acqua in bottiglia, e di sviluppare un’azione ecosostenibile e di economia circolare a

difesa del nostro ambiente in previsione di un consumo inferiore di bottiglie di plastica usa e getta”. Allo stesso tempo, l’amministrazione fa sapere che a breve saranno pubblicati gli avvisi ai supermercati per i buoni spesa che saranno spesi nelle attività commerciali dagli indigenti individuati dal Comune.