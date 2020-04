L'iniziativa

La parola d’ordine è di rendere un po’ di gustosa e gioiosa la Pasqua ai bambini, per cui l’amministrazione comunale di Priolo ha deciso di stanziare delle somme in denaro per l’acquisto delle uova al cioccolato da donare ai bambini. “Tutti i bimbi di Priolo, da 0 a 13 anni, riceveranno in dono un uovo di cioccolato. Ho accolto – spiega il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, la proposta dei consiglieri del gruppo SiAmo Priolo, Aliffi, Buonafede, Gozzo e Limeri, predisponendo l’acquisto delle uova pasquali, che saranno consegnate a domicilio. Per questo, il Sindaco Gianni ha attivato i volontari della Protezione Civile e della Misericordia”.

“Il nostro pensiero – hanno sottolineato i consiglieri – va ai più piccoli, a tutti i bambini del nostro paese che con grande coraggio stanno affrontando l’emergenza, sperando che questo dono regali un piccolo sorriso”. A portare avanti l’iniziativa, il vicesindaco, Maria Grazia Pulvirenti. “I nostri bimbi – ha detto – si stanno dimostrando molto maturi in questa situazione e con enormi sacrifici si sono abituati a stare a casa, senza pretese. Anche per questo meritano un dono da parte nostra”.