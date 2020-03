Fornite da 2 aziende

“Entro 10 giorni arriveranno a Priolo 17.000 mascherine per fronteggiare al meglio l’emergenza COVID-19. A seguito di un grandissimo lavoro di ricerca, durato settimane, sono state individuate due ditte, una di Roma e l’altra di Rimini, e le mascherine sono state finalmente reperite ed acquistate”. Lo ha detto il sindaco di Priolo, Pippo Gianni che ha già indicato le priorità nella distribuzione.

“Le prime 15.000 saranno distribuite – ha detto il sindaco – a domicilio a tutti i cittadini, attraverso i volontari di Protezione civile. Le restanti 2.000 saranno consegnate a tutte le forze di polizia, ai volontari di Protezione civile e Misericordia, ai medici, ai pediatri e al personale dell’Asp”

“Ringrazio il personale dell’Ufficio di Protezione civile e il dirigente Gianni Attard – ha commentato il sindaco, Pippo Gianni – per l’impegno e lo spirito di abnegazione. Ho dato mandato di reperire ad ogni costo le mascherine per tutelare al meglio la popolazione e sono state migliaia le telefonate effettuate alle varie ditte“.



Il primo cittadino ha fatto sapere che ha disposto anche l’acquisto di 4 termometri di ultima generazione, ad altissima precisione. Sarà così possibile per le forze di polizia e la Protezione civile misurare sulla tempia la temperatura in tempo reale, anche ai cittadini rintracciati in giro, e sapere così se supera i 37.5 gradi, in modo da far scattare lo stadio di preallerta.



“Tutte azioni di alta prevenzione – ha concluso il sindaco Gianni – attuate a tutela dei cittadini, tra i primi Comuni in Sicilia. L’amministrazione Gianni, attraverso l’Ufficio protezione civile, ha chiesto alle due ditte di avere mascherine e termometri nel più breve tempo possibile ed è stato assicurato che saranno consegnate entro 10 giorni”.