Al Porto Grande di Siracusa

E’ sulla banchina della Marina, nell’area del Porto Grande di Siracusa, lo yacht battente bandiera delle isole Cayman, che, nei giorni scorsi, aveva chiesto l’autorizzazione ad approdare nella rada aretusea. A bordo ci sono 10 persone, tutti componenti dell’equipaggio di nazionalità francese, che, secondo quanto previsto dalle norme relative all’emergenza coronavirus, resteranno in quarantena.

Come assicurato dal comando della Capitaneria di Porto di Siracusa, si “sono sottoposti alle pratiche sanitarie”. Nei giorni scorsi, lo yacht aveva fatto scalo a Gaeta ed a Salerno. Completato il periodo della quarantena, lo yacht salpera’ per raggiungere l’isola di Malta. Naturalmente, l’arrivo e soprattutto l’approdo dell’imbarcazione ha creato delle discussioni in città ma le autorità marittime assicurano che tutto è in regola, del resto le 10 persone a bordo dello yacht non potranno mettere piede sulla banchina.