il direttore dell'Itl è anche responsabile di una testata giornalistica

E’ Michelangelo Trebastoni, 60 anni, direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Siracusa, una delle due persone arrestate dalla Guardia di finanza di Siracusa nell’ambito dell’inchiesta per corruzione conclusa nelle ore scorse.

L’altra misura cautelare, culminata anch’essa con i domiciliari, è stata eseguita nei confronti di Alberto Antonio Lupo, 54 anni, originario di Gela, che, secondo le Fiamme gialle, è vicino al direttore, e si sarebbe ritagliato il ruolo di intermediario tra l’Ispettorato e le aziende.

Trebastoni direttore di una testata giornalistica

Trebastoni è un volto noto a Siracusa e non solo per il suo ruolo all’Ispettorato del lavoro: è anche un giornalista, iscritto nell’elenco dei pubblicisti dell’Albo dei giornalisti di Sicilia ed è anche direttore del giornale online reportsicilia.com, che si autodefinisce “testata giornalistica di controinformazione” registrata al Tribunale di Enna.

Gli interrogatori di garanzia

Nelle prossime ore, presumibilmente mercoledì, i 2 indagati si presenteranno al palazzo di giustizia di Siracusa, al secondo piano, per sottoporsi agli interrogatori di garanzia del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, Andrea Migneco, lo stesso che ha firmato i provvedimenti cautelari.

Gli altri indagati

Nell’inchiesta della Guardia di finanza di Siracusa, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, sono finite altre tre persone, che hanno ricevuto delle misure interdittive della durata di un anno: sono due imprenditori nel settore della vigilanza privata (divieti di esercitare uffici direttivi presso persone giuridiche e imprese) di 56 e 58 anni entrambi di Siracusa, e del consulente del lavoro di 47 anni di Siracusa (divieto di esercitare la professione) che avrebbero assicurato l’assunzione del personale segnalato dal dirigente dell’Ispettorato.

Le intercettazioni

Sono state le intercettazioni telefoniche a consolidare il castello accusatorio eretto dai magistrati siracusani che hanno aperto il fascicolo di inchiesta in relazione ad una discrasia attorno ad una ispezione sull’istituto di vigilanza privata. L’Inps avrebbe accertato violazioni che si sarebbero tradotte in sanzioni pari ad 80 mila euro mentre i funzionari dell’Ispettorato del lavoro, su disposizione del loro direttore, “omettevano di contestare i rilievi emersi, ricevendo in cambio, da parte del rappresentante legale della società oggetto dell’ispezione con la compiacenza del proprio consulente del lavoro, l’assunzione di un soggetto segnalato dallo stesso direttore dell’ITL” spiegano dalle Fiamme gialle di Siracusa.