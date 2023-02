era ubriaco ed è stato portato in ospedale

E’ stato denunciato il conducente di una macchina che aveva provato a sfuggire ad un controllo della Polizia stradale sulla Siracusa-Catania.

La corsa e l’incidente

Il mezzo, all’altezza di una rotatoria in prossimità della zona industriale di Catania, si è ribaltato: a bordo c’erano l’uomo alla guida, 32 anni, ed un passeggero, 40 anni, entrambi di nazionalità stranieri ma residenti nella provincia di Ragusa che erano ubriachi.

Conducente ubriaco in ospedale

Il conducente è stato trasportato all’ospedale San Marco di Catania dove gli sono state diagnosticate ferite lievi ma stando a quanto sostenuto dalle forze dell’ordine si sarebbe rifiutato di di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico ed ai prelievi di liquidi biologici per la ricerca di eventuale presenza di sostanze stupefacenti.

Denunciato

E’ stato denunciato all’autorità giudiziaria sia per il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti sia per la guida in stato di ebrezza oltre che per resistenza a pubblico ufficiale, non essendosi fermato al controllo degli agenti che hanno proceduto al recupero ed al sequestro dell’auto, poiché priva di copertura assicurativa: all’interno, sono state, inoltre, rinvenute numerose bottiglie di birra vuote.

Auto tampona ambulanza

Nell’ambito dello stesso controllo, un altro conducente di una macchina, anch’esso in stato di ebrezza, con un tasso di 3 volte superiore al limite consentito, dopo aver causato un altro incidente pochi chilometri prima, ha tamponato l’ambulanza per il soccorso di uno straniero, per fortuna senza procurare danni alle persone.

Incidente mortale sulla Rosolini-Noto

Un uomo di 30 anni di Vittoria è morto il 17 febbraio in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 115 tra Rosolini e Noto. Il trentenne, che era in sella ad una motocicletta insieme ad una donna, rimasta gravemente ferita, ha avuto un impatto, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, contro una macchina, alla cui guida c’era una donna di 72 anni. Lo schianto è stato violento, l’uomo è deceduto poco dopo, la ragazza, invece, è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.