la segnalazione

Una struttura in cemento armato rischia di crollare

L’area, situata all’Arenella, è stata transennata

I residenti invocano interventi urgenti per risolvere il problema

Ai piedi della costruzione, c’è la spiaggia popolata di bagnanti

E’ in condizioni pericolanti una costruzione in cemento armato, che si affaccia sulla spiaggia dell’Arenella, una delle zone balneari più popolose di Siracusa.

La zona è transennata

La segnalazione è rimbalzata attraverso un gruppo social che ha scatenato numerose reazioni ma soprattutto preoccupazioni, in quanto il rischio di cedimento della struttura, o di una parte di essa, non è affatto improbabile. Le conseguenze potrebbero essere molto serie, considerato che, ai piedi di quel costone, si riversano decine di bagnanti. Frattanto, per evitare che qualcuno possa passare e mettere in pericolo la propria incolumità, una parte di quest’area è stata transennata.

“Un fiume d’acqua”

L’autore del filmato, postato sulla pagina social La voce dell’Arenella, ha esposto il problema. “Ho costatato e filmato che la pendenza – scrive Giorgio Nanì La Terra – fa confluire una quantità d’acqua impressionante proprio nel buco e nella depressione del cemento in questione. Un fiume d’acqua che letteralmente ha ormai sia svuotato il centro del monoblocco di cemento e sia che ha permeato pesantemente e in più punti anche il cemento stesso”.

“Abbattere il cemento”

Un appello è stato lanciato al Comune perché provveda a risolvere il problema ma la richiesta forte è di abbattere quella costruzione in cemento armato. “Io non ci sto – scrive l’autore del filmato – a tutto questo e vorrei che immediatamente ci si adoperi per abbattere quel cemento e lasciare poi libera la zona unico e storico belvedere dell’Arenella. Vorrei si lasciasse al cittadino questo spazio e che sia l’amministrazione o gli organi di sicurezza preposti (Procura, Prefetto, Vigili del Fuoco, Capitaneria, Soprintendenza) ad occuparsi all’abbattimento immediato di tale pericolo e quindi poi di restituirlo ai cittadini”.