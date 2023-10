la denuncia della fsi usae

Il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa ha disposto ai direttori medici dei 4 ospedali del Siracusa gli interventi di sanificazione delle ambulanze del 118.

Casi di Covid19

Si sono verificati, come segnala il segretario della FSI- USAE di Siracusa, Renzo Spada, dei casi di Covid19 che hanno causato la contaminazione dei mezzi di soccorso, ma come scrive lo stesso manager dell’Asp, “l’attuale sistema di sanificazione dei mezzi di soccorso del Seus 118 (tunnel di sanificazione presenti nei presidi ospedalieri aziendali) non risulta pienamente efficiente”.

La lettera del commissario Asp

E così, “nelle more – si legge nella lettera del commissario dell’Asp di Siracusa – del ripristino della piena funzionalità si dispone” che i direttori dei presidi ospedalieri, “includano la sanificazione dei suddetti mezzi all’interno delle attività già programmate di sanificazione degli ambienti e dei mezzi aziendali”.

“Regione intervenga” dice Fsi-Usae

“E’ una situazione assurda – denuncia il segretario della FSI- USAE di Siracusa, Renzo Spada – ed il sospetto che la situazione sia stata sottovalutato è più che concreto. Al netto delle disposizioni del commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, chiediamo che si proceda alla sistemazione dei tunnel sanificatori a tutela della sicurezza degli operatori del 118 e dell’utenza. Sarà mia cura scrivere all’assessore regionale alla Salute per sollecitare questi interventi”.