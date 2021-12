l'emergenza sanitaria

Sono in forte aumento i contagi da Covid19 a Siracusa, stando ai dati dell’autorità sanitaria. E’ salito a 290 il numero delle persone risultate positive, altre 275 sono in isolamento, per cui è probabile che il dato dovrà essere ritoccato verso l’alto.

Bambini con il Covid19

Sono 50 i bambini, quelli compresi tra 0 ed 11 anni, che hanno contratto il virus e si tratta della fascia anagrafica maggiormente colpita dal Covid19. Tra le altre categorie a rischio c’è quella tra i 30 ed 49 anni: sono 84 i i positivi.

In aumento i ricoveri in ospedale

Sono in crescita anche i ricoveri all’ospedale Umberto I di Siracusa: allo stato ci sono 16 pazienti, nessuno di loro si trova in Terapia intensiva. Sono 5 i ricoverati tra gli over 80; 6 nella fascia di età compresa tra 70 ed i 79 anni; 3 tra i 60 ed i 69 anni; 2 tra i 50 ed in 59 anni.

Da ieri i vaccini per i bambini

Ieri anche a Siracusa è iniziata la campagna di vaccinazione per i bambini, accolti all’Hub dai clown per rendere meno preoccupante l’ambiente ai più piccoli. “La vaccinazione anti covid offre un importante strumento per proteggere i bambini dal rischio di malattia grave – ha detto il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra – e accogliamo con entusiasmo l’opportunità e la disponibilità dei genitori di vaccinare i loro piccoli”.

I numeri della campagna di vaccinazione

Ad oggi la campagna vaccinale dai 12 anni in su ha raggiunto in provincia di Siracusa una percentuale di vaccinazione dell’83 per cento circa con prima dose, quasi l’80 per cento con la seconda e alle terze dosi ha già provveduto il 14 per cento circa della popolazione avente diritto mentre la quasi totalità degli over 80, con una percentuale superiore al 90 per cento, è vaccinata.

Il vaccino previsto per i bambini dai 5 agli 11 anni è Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella formulazione specifica approvata da Aifa, con un dosaggio ridotto a circa un terzo rispetto a quello per gli over 12. Anche per i bambini è prevista la somministrazione di una seconda dose, a distanza di tre settimane dalla prima.