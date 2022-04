Vaccini solo per pochi intimi, chiude Hub ed il Comune si riprende l’area

11/04/2022

Ad ufficializzare la chiusura dell’Hub di via Nino Bixio, a Siracusa, è stato il Comune di Siracusa, peraltro proprietario della struttura, l’Urban center. Hub chiuso a Siracusa “Con la chiusura dell’hub vaccinale di via Nino Bixio, strada che è stata riaperta al traffico, il parcheggio Molo a breve tornerà ad ospitare anche i bus turisti” si legge nel comunicato di Palazzo Vermexio. Una decisione, quella della fine dell’esperienza dell’Hub, che era nell’aria: da settimane, ormai, l’Asp aveva ridotto gli orari ed i giorni per mancanza di utenza, sempre meno. Poi, con la fine dell’emergenza sanitaria i giochi si sono di fatto chiusi. I dati sui vaccini In base ai dati in possesso all’azienda sanitaria, l’84% della popolazione ha ricevuto la prima dose, l’86,18% la seconda mentre per quanto concerne la terza, la cosiddetta dose booster la soglia è del 58,3%. Il dato che salta più agli occhi è quello delle vaccinazioni dei bambini, tra i 5 ed i 10 anni. Crollo vaccini per bambini I numeri sono molto bassi: il 26,64% ha ricevuto la prima somministrazione, il 23% la seconda. In merito al numero di positivi, sempre nella città di Siracusa sono 1330 i positivi “ufficiali”, quelli censiti, mentre sono 32 le persone ricoverate in ospedale, di cui 2 in Terapia intensiva. I parcheggi al molo Sant’Antonio In merito ai parcheggi per i bus turistici, l’amministrazione comunale annuncia la firma di un’ordinanza del settore Trasporti e diritto alla mobilità che cancella i posti riservati al personale sanitario impegnato nella campagna di vaccinazione”. Gli stalli per i bus turisitici “Nell’area di sosta antistante via Rodi saranno realizzati 30 stalli destinati ai bus turistici nella fascia oraria compresa tra le 8 e la 18,30. Nelle altre ore della giornata gli stessi spazi saranno utilizzati per la sosta della auto private oppure dei bus che trasportano turisti ospitati negli alberghi di Ortigia e della zona umbertina” spiegano dal Comune di Siracusa.

