la struttura si trova a priolo, nel siracusano

Chiuso a Priolo per Covid19 un centro senologico di Priolo

Avviata la sanificazione dei locali

Il sindaco ha chiesto nuovo personale

E’ stato chiuso per lo scoppio del contagio da Covid19 il centro senologico Rinaldo Frangi di Priolo Gargallo, nel Siracusano. Ne dà notizia il sindaco, Pippo Gianni, che assicura l’immediata sanificazione dei locali così come l’esecuzione dei tamponi a tutto il personale della struttura. “Aspettando la guarigione dei dipendenti contagiati – dice Gianni – ci siamo attivati per riaprire prima possibile il Centro senologico, richiedendo la presenza temporanea di nuovo personale”.

Dati sui positivi a Siracusa

Il numero delle persone contagiate nella sola città di Siracusa è di 172. Tra le fasce d’età maggiormente colpite dal Covid19 emerge quella tra i 0 e gli 11 anni: sono 24 i bambini affetti dal virus. Ecco nel dettaglio i dati: 13 positivi tra i 12 ed 19 anni; 14 positivi tra i 20 ed i 29 anni; 19 positivi tra i 30 ed i 39 anni; 36 positivi tra i 40 ed i 49 anni; 27 positivi tra i 50 ed i 59 anni; 15 positivi tra i 60 ed 69 anni; 18 positivi tra i 70 ed i 79 anni; 6 positivi tra gli over 80.

La situazione del Covid19 in Sicilia

La settimana appena conclusa consolida la tendenza al rallentamento della diffusione del Covid19 in Sicilia. Lo affermano i dati elaborati dall’ufficio statistica del Comune di Palermo su base regionale e utilizzando i numeri diffusi dalla protezione civile.

Sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati (ordinari e in terapia intensiva) e i decessi. Sono però aumentati rispetto alla settimana precedente i nuovi ingressi in terapia intensiva.

Diminuiscono i positivi al virus

I nuovi positivi in Sicilia sono 2036, il 34,3% in meno rispetto alla settimana precedente. E’ diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 2,8% al 2,0%. Al netto delle correzioni comunicate sia la settimana precedente che questa settimana, i nuovi positivi si fermano a 1920, il 31,5% in meno rispetto alla settimana precedente. Il numero degli attuali positivi è pari a 10748, 3091 in meno rispetto alla settimana precedente.