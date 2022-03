la situazione nel siracusano

Il 7 marzo, nella città di Siracusa, il numero delle persone positive al Covid19 era di 1150. Una boccata di ossigeno, considerato che il 16 gennaio era stato toccato il tetto dei 6 mila contagi.

I contagi a Siracusa

Solo che, negli ultimi giorni del mese, il virus è ripreso a correre e nella giornata di ieri si sono registrati 1560 positivi. Un incremento che interessa anche un altro Comune del Siracusano, Augusta, il secondo dopo il capoluogo. La preoccupazione è forte, almeno per il sindaco, Giuseppe Di Mare, che nella serata di ieri, ha realizzato un videomessaggio sulla sua pagina social.

L’allarme del sindaco di Augusta

“Forse qualcuno pensa che il Covid19 sia sparito, probabilmente la guerra in Ucraina ha spostato gli interessi dei media, per cui c’è la sensazione di un allentamento del virus. In realtà, si è registrato un incremento: se prima eravamo a scesi a 200 positivi, oggi siamo risaliti a 361. E’ il segnale che il virus sta crescendo. Dobbiamo tenere i comportamenti che ormai conosciamo, per cui distanziamento, mascherine e vaccino. Dobbiamo vivere senza paura ma è importante il rispetto delle prescrizioni”.

Vaccini in calo a Siracusa

A Siracusa prosegue il trend negativo delle vaccinazioni, specie quelle pediatriche. In merito alla prima dose, solo il 26,48% dei bambini, tra i 5 e gli 11 anni, è stato sottoposto alla somministrazione; il 22,6% per la seconda dose. Per quanto concerne la dose booster, solo il 47% della fascia tra gli 12 ed 59 anni l’ha ricevuta mentre la media è del 56,48%.

Il decreto Covid19

Il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il decreto legge con le misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il calendario per lo stop

Nel decreto è contenuto il calendario per lo stop a tutte le misure anti contagio. progressivamente diremo addio al sistema colori delle regioni che di fatto viene meno da subito. poi, a seguire, stop al green pass sui messi pubblici, stop al super green pass al lavoro, poi addio al green pass generale e infine stop anche alle mascherine