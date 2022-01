l'allarme del sippe, sindacato di polizia penitenziaria

Un mini focolaio è scoppiato nel carcere di Augusta dove si registrano 4 positivi, tre detenuti ed un agente di Polizia penitenziaria. Per precauzione, sono state isolate due sezioni ma il conto potrebbe aumentare in quanto sono in isolamento 3 agenti, entrati in contatto con il loro collega rimasto contagiato.

L’allarme del Sippe

Il Sippe, un sindacato di Polizia penitenziaria, chiede l’adozione di misure a tutela del personale e della popolazione carceraria.

“La situazione all’interno della casa circondariale di Augusta – dice il dirigente nazionale del Sippe, Sebastiano Bongiovanni – è davvero difficile, peraltro non è escluso che l’esecuzione dei tamponi su altri agenti e detenuti possa svelare altre positività. Per questo, chiediamo che la direzione penitenziaria adotti dei provvedimenti a tutela dell’incolumità ma al tempo stesso è necessario dialogare con i sindacati, al fine di trovare delle soluzioni”.

Le possibili cause del contagio

Secondo quanto sostenuto dal dirigente nazionale del Sippe, tra le possibili cause del contagio ci sono le visite ai detenuti, che, fino a qualche giorno fa “erano possibili senza alcuna certificazione, senza Green pass insomma” sostiene Bongiovanni. “Ora le cose sono cambiate – aggiunge Bongiovanni – ma ormai i buoi sono scappati, per cui occorre prendere ogni precauzione per provare a contenere il contagio”.

Tamponi

Solo i tamponi consentirebbero di verificare la portata del contagio e su questo punto insiste il sindacato.

Contagio triplicato in Sicilia

Contagio da Covid19 alle stelle in Sicilia con casi più che triplicati in due settimane e ricoveri raddoppiati così come i positivi totali.

I nuovi positivi

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 66909, il 140,6% in più rispetto alla settimana precedente e tre volte e mezzo il numero registrato 14 giorni fa. Secondo i dati dell’Ufficio statistica di Palermo, è fortemente aumentato il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dall’8,7% al 20,2%.

Il numero degli attuali positivi è più che raddoppiato, passando da 51.296 a 111.777, 60.481 in più rispetto alla settimana precedente.

Oltre 100mila in isolamento domiciliare

Le persone in isolamento domiciliare sono 110.516, 60.138 in più rispetto alla settimana precedente. Il numero dei guariti (329.891) è cresciuto di 6382 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 73,4% (84,6% domenica scorsa).