I positivi sono adesso 20

Si allarga il focolaio di Covid19 al Palermo. Il club rosanero ha, infatti, annunciato la positività di altri tre calciatori. Sono complessivamente 20, dunque, i giocatori positivi al Sars-Cov-2. Tutti in quarantena presso il proprio domicilio.

Sono quattro, invece, i componenti dello staff positivi. Come riferisce la società, “nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi cicli di tamponi molecolari per monitorare l’evoluzione della carica virale nei giocatori e membri dello staff interessati”.

Prossimo allenamento per l’11 gennaio

I calciatori risultati negativi all’ultimo ciclo di tamponi sono attualmente 8 su una rosa di 28. E sono a disposizione del tecnico Silvio Baldini per gli allenamenti, nel rispetto di tutte le procedure sanitarie previste dai protocolli. Il prossimo allenamento è fissato per martedì 11 gennaio allo Sport Village di Tommaso Natale. Ma rimane, per ovvi motivi, una situazione a dir poca anomala.

Quindici positivi nel giorno dell’Epifania

Il focolaio si è manifestato, ed è esploso, nel giorno dell’Epifania quando ben 15 giocatori rosanero sono risultati positivi al coronavirus. Assieme a loro, tre componenti dello staff. Evento che portò all’annullamento del normale allenamento.

La Lega di serie C ha rinviato anche la terza di ritorno

La nuova impennata dei casi Covid19 ha generato un altro rinvio per la serie C di calcio. Le partite della terza giornata di ritorno (il 22mo turno) della terza serie nazionale sono state, infatti, rinviate al 23 febbraio. Erano previste per il 16 gennaio.

Una brevissima nota del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, lo ufficializza disponendo il nuovo rinvio dopo quello della 21ma giornata già deliberato alcuni giorni fa.

“Sentiti il Consiglio direttivo e il parere del consulente medico scientifico, considerati il permanere delle condizioni di incertezza derivante dall’emergenza da Covid-19 – recita la nota – si dispone il posticipo della 3/a giornata di ritorno di Serie C”.

Al 23 febbraio le sfide delle siciliane

Il Palermo recupererà la sfida col Taranto il 23 febbraio, il Catania affronterà la Paganese ed il Messina sul campo della Virtus Francavilla. Contestualmente, slitta anche la finale di andata della Coppa Italia di categoria dal 2 al 9 marzo mentre il ritorno è ancora fissato al 6 aprile.

In campo, forse, il 23 ed il 24 gennaio

Con questo ulteriore slittamento le squadre tornerebbero, ma il condizionale è d’obbligo, il prossimo 23 ed il 24 gennaio per i match della quarta giornata di ritorno. Se così fosse, l’esordio di Silvio Baldini sulla panchina del Palermo si concretizzerebbe a Catanzaro, per il posticipo del quarto turno. E sarebbe a quasi 18 anni dalla sua ultima partita in rosanero, ovvero, dal famoso Palermo-Salernitana 0-2 (con doppietta di Bogdani) datato 25 gennaio 2004 nella stagione che proiettò comunque il club di viale del Fante al ritorno in serie A.

Il 23 gennaio il Catania dovrebbe andare in scena a Bari, mentre il Messina sarebbe ospite della Virtus Francavilla. A meno di una ulteriore disposizione della Lega Pro.