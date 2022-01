Lo ha stabilito la Lega Pro

La notizia nell’area. Nuova impennata dei casi Covid19 ed altro rinvio per la serie C di calcio. Le partite della terza giornata di ritorno (il 22mo turno) della terza serie nazionale sono state, infatti, rinviate al 23 febbraio. Erano previste per il 16 gennaio.

Una brevissima nota del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, lo ufficializza disponendo il nuovo rinvio dopo quello della 21ma giornata già deliberato alcuni giorni fa.

“Sentiti il Consiglio direttivo e il parere del consulente medico scientifico, considerati il permanere delle condizioni di incertezza derivante dall’emergenza da Covid-19 – recita la nota – si dispone il posticipo della 3/a giornata di ritorno di Serie C”.

Al 23 febbraio le sfide delle siciliane

Il Palermo recupererà la sfida col Taranto il 23 febbraio, il Catania affronterà la Paganese ed il Messina sul campo della Virtus Francavilla.

Rinviata anche la finale di andata di Coppa Italia di serie C

Contestualmente, slitta anche la finale di andata della Coppa Italia di categoria dal 2 al 9 marzo mentre il ritorno è ancora fissato al 6 aprile.

Ampio focolaio Covid19 nel Palermo

Nella giornata di ieri, è stato ufficializzato un ampio focolaio Covid19 al Palermo: sono ben 15 i calciatori rosanero positivi al coronavirus, tre, invece, i componenti dello staff. Questo l’esito dei tamponi molecolari a cui sono stati sottoposti i tesserati rosanero in seguito all’annullamento dell’allenamento previsto.

Complessivamente sono 17 i calciatori rosanero positivi

Salgono, così, a 17 i calciatori postivi al Covid19 visto che i 15 riscontrati riscontrati ieri si aggiungono ai due accertati nei giorni precedenti.

In campo, forse, il 23 ed il 24 gennaio

Con questo ulteriore slittamento le squadre tornerebbero, ma il condizionale è d’obbligo, il prossimo 23 ed il 24 gennaio per i match della quarta giornata di ritorno. Se così fosse, l’esordio di Silvio Baldini sulla panchina del Palermo si concretizzerebbe a Catanzaro, per il posticipo del quarto turno. E sarebbe a quasi 18 anni dalla sua ultima partita in rosanero, ovvero, dal famoso Palermo-Salernitana 0-2 (con doppietta di Bogdani) datato 25 gennaio 2004 nella stagione che proiettò comunque il club di viale del Fante al ritorno in serie A.

Il 23 gennaio il Catania dovrebbe andare in scena a Bari, mentre il Messina sarebbe ospite della Virtus Francavilla. A meno di una ulteriore disposizione della Lega Pro