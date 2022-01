ci sono positivi tra i dipendenti

“L’Ufficio attività produttive del comune di Siracusa rimarrà chiuso per la giornata di oggi a causa della positività al Covid19 di alcuni dipendenti”. Ne dà notizia il dirigente del settore, Enzo Miccoli, che ha già disposto la sanificazione dei locali, che si trovano in via San Giovanni, a due passi dal Santuario della Madonne delle Lacrime.

Ufficio chiuso, “riaprirà domani”

La “bonifica” degli uffici è stata già avviata, “contiamo di poter riaprire nella giornata di domani” spiega a BlogSicilia il dirigente di Attività produttive, Enzo Miccoli. L’esito dei tamponi non ha lasciato spazio ad alcun dubbio, per cui, al fine di evitare ulteriori contagi, è stata presa la decisione di chiudere per almeno 24 ore l’ufficio.

Verso i 1000 contagi a Siracusa

I numeri sul Covid19 a Siracusa sono sempre più preoccupanti. In poco più di un giorno, dall’1 al 2 gennaio, si è passati da 744 a 916 positivi.

Code per i tamponi

un’enormità ma il dato dice anche che è aumentato il numero di tamponi processati dall’Asp di Siracusa che, in merito al test molecolare, ha la sua postazione nell’ex sede dell’Onp di Siracusa e nella giornata di ieri si sono formate delle lunghissime code di auto.

I ricoveri in ospedale

In merito alla situazione dei ricoveri in ospedale, continuano a scendere, seppur in modo lieve: se c’erano 35 pazienti all’Umberto I, nella giornata di ieri se ne sono registrati 32, di cui solo uno in Terapia intensiva.

Covid19 in Sicilia

Sono 3.964 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 22.832 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.764. Il tasso di positività sale al 17 % ieri era al 10%.

Il paragone con il resto d’Italia

L’isola è al sesto posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 10.425 casi, al secondo caso l’Emilia Romagna con 9.090 casi, al terzo il Lazio con 7.993 casi, al quarto la Toscana con 6.367 casi, al quinto la Campania con 5.192 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 51.296 con un aumento di 3.531 casi. I guariti sono 420 mentre le vittime sono 13 e portano il totale dei decessi a 7.527.