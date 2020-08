Il dipendente comunale sottoposto al tampone

Non è ancora arrivato l’esito del tampone eseguito sul dipendente del Comune di Portopalo sospettato di avere contratto il Covid19. Il sindaco, Gaetano Montoneri, che proprio ieri ha disposto la chiusura del Municipio per la sanificazione, ha lanciato un appello alla comunità del borgo marinaro, rassicurando che non c’è allarme.

“Molte persone si sono allarmate ma bisognare mantenere la calma e stare tranquilli. Sappiamo cosa dobbiamo fare, del resto lo abbiamo dimostrato nella fase del lockdown. In merito al caso sospetto del dipendente comunale, non posso svelare la sua identità nel rispetto della sua privacy, nonostante gli insistenti tentativi di molti concittadini di voler avere informazioni sul suo conto”. Il sindaco invita la popolazione al rispetto delle misure anti Covid19. “Si è registrato un abbassamento della guardia – dice il sindaco di Portopalo – ma occorre rispettare le prescrizioni, tra cui indossare guanti e mascherine. Per quanto concerne i locali, inviti i titolari a tenere un registro delle presenze per almeno 14 giorni. E poi lancio un appello ai giovani: state attenti, mantenete le distanze, ne va della nostra salute”.

Frattanto, sono 29 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Lo rende noto il report quotidiano del Ministero della salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. I dati, elaborati anche dalla Protezione Civile, sono forniti dalla Regione siciliana.

Il numero delle persone ricoverate, però, diminuisce anche se solo di una unità. Adesso in ospedale si trovano 49 persone, 43 delle quali in regime ordinario. restano sei i ricoverati in terapia intensiva senza variazioni negli ultimi due giorni.

Nessuna variazione anche sul fronte dei decessi che restano 284 dall’inizio dell’epidemia nell’isola. Complessivamente sono 562 gli attuali positivi in Sicilia e 513 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. 3603 i casi in Sicilia dall’inizio dell’epidemia e 2757 i guariti sempre da inizio emergenza.

Sul fronte dei tamponi sono 2248 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore ed ha superato quota 301mila il totale dei tamponi nell’intero periodo.