dopo i dati dell'asp

Dati allarmanti sul Covid19 a Priolo

Il sindaco ha chiesto la zona rossa

L’Asp ha certificato il superamento della soglia di tolleranza

“Priolo si avvia a diventare zona rossa”. Lo afferma il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, preoccupato per l’aumento dei contagi nel Comune industriale del Siracusa, come accertato dall’Asp. Nei giorni scorsi, il capo dell’amministrazione, dopo una interlocuzione con l’azienda sanitaria, ha disposto la chiusura delle scuole, evidentemente questa stretta non è bastata, come emerso nel corso del vertice che si è tenuto stamane a cui hanno preso parte, oltre a Gianni, il vicesindaco, Maria Grazia Pulvirenti, l’assessore alla Protezione Civile, Santo Gozzo, il Disaster Manager Gianni Attard.

I dati dell’Asp

“Il coordinatore Covid dell’Asp di Siracusa, Ugo Mazzilli, ha comunicato oggi l’aumento esponenziale dei casi, che hanno superato il limite consentito per legge” ha detto il sindaco che ha già avanzato la richiesta per la zona rossa al Presidente della Regione e al Prefetto di Siracusa.

L’appello

“Chiedo la collaborazione della cittadinanza, invitando – dice Gianni – tutti a rimanere nelle proprie abitazioni per i giorni che stabilirà il presidente Musumeci e a rispettare le misure previste dalla zona rossa, cooperando con le forze di polizia. Il Prefetto domani presenterà istanza di istituzione del Comitato tecnico per l’Ordine e la Sicurezza pubblica; l’ordinanza del Presidente della Regione che istituisce la zona rossa dovrebbe arrivare stanotte o domani mattina al massimo”.

Le neo zone rosse

Nelle ore scorse, in Sicilia, sono state istituite quattro nuove “zone rosse” con ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Si tratta dei territori comunali di Biancavilla (in provincia di Catania), Francavilla di Sicilia e Gaggi (Messina) e Santa Margherita di Belice (Agrigento).

Dal 31 marzo

Il provvedimento, che prevede la chiusura di tutte le scuole nei comuni interessati, entrerà in vigore mercoledì 31 marzo e fino al 14 aprile 2021. Per tutte le zone rosse vigerà il divieto di transito, in ingresso e in uscita, dall’1 al 6 aprile 2021 per raggiungere le secondo abitazioni. Prorogata fino al 6 aprile 2021 la zona rossa a Caltanissetta, come da richiesta del sindaco e sulla base della relazione fornita dall’Asp territoriale.