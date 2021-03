Chiuso l’istituto superiore Bartolo di Pachino dopo la positività di uno studente

Attività didattica sospesa per un periodo di 2 giorni

La decisione è stata presa d’accordo con l’Asp di Siracusa

Salgono i contagi a Portopalo dopo il focolaio in un raduno scout

Chiuso per 2 giorni l’istituto superiore Bartolo di Pachino dopo la scoperta di positività al Covid19 di uno studente.

La decisione

Una decisione presa dalla dirigenza scolastica, dalla commissione prefettizia e dall’Asp di Siracusa per via di una situazione epidemiologica preoccupante anche perché occorre verificare la rete di persone con cui lo stesso giovane è entrato in contatto. Saranno sottoposti ai tamponi i familiari dello studente al fine di provare a circoscrivere il contagio.

Portopalo

Nella vicina Portopalo sarebbero 16 i casi di positività riscontrati e come disposto ieri dal sindaco, Gaetano Montoneri, sono state chiuse tutte le scuole dopo la scoperta di un focolaio a seguito di un raduno scout che si è tenuto domenica scorsa in una area all’aperto. La situazione preoccupa le famiglie, quella manifestazione potrebbe costare tanto alla comunità del borgo marinaro, nella punta estrema della Sicilia sudorientale. Nei giorni scorsi, sempre a Portopalo, un dipendente comunale è risultato positivo, costringendo l’amministrazione a chiudere gli uffici pubblici per eseguire gli interventi di sanificazione.

Palazzolo

Resta sempre in quarantena una classe del liceo classico di Palazzolo Acreide dopo la scoperta del contagio di un alunno. Oggi inizio delle lezioni per gli studenti di un istituto comprensivo rimasto chiuso in via preparazionale per la sanificazione dei locali. Il sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo, ha lanciato un appello alla responsabilità nei comportamenti, del resto nella giornata di domenica tanta gente si è vista in strada ed i ristoranti erano pieni di clienti. Lo stesso primo cittadino ha chiesto un aiuto alle forze dell’ordine per potenziare i controlli e scoraggiare gli assembramenti.